La junta de Guinea-Bisáu establece un Consejo de Transición y reestructura la justicia

Ambos instrumentos fueron adoptados en tres resoluciones emitidas en la tarde del jueves por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público -como se hace llamar la junta en el poder-, según recogen medios locales.

Aunque no especifica la composición ni los criterios de selección de los miembros del CNT, este órgano de consulta política tendrá el mandato de preparar los instrumentos de la transición y supervisar los órganos de poder y sus actividades.

Por su parte, la Carta Política de Transición será un instrumento normativo para restablecer la legalidad constitucional y garantizar el retorno a la normalidad institucional y democrática en Guinea-Bisáu.

Según la junta militar, este texto consuma la alteración del orden constitucional al sustituir el capítulo relativo a la organización del poder político de la Constitución guineana.

Asimismo, el Gobierno de transición decidió disolver el Consejo Superior del Ministerio Público para "flexibilizar, simplificar, desburocratizar, agilizar y dinamizar sus acciones durante esta transición, a fin de proteger y salvaguardar los pilares y valores fundamentales" del país.

"La urgencia de restablecer el orden público y la seguridad nacional es incompatible, dado el actual contexto de transición política, con los obstáculos institucionales y estructurales del Ministerio Público", afirma la resolución.

Los militares en el poder reiteraron su defensa de la necesidad del golpe de Estado alegando, en esta ocasión, que el proceso electoral "cargado de controversias" podría haber derivado en una guerra civil étnica.

"Ante una vez más una grave situación política y social, en torno a un proceso electoral cargado de controversias y tensiones, que podría haber degenerado en una guerra civil étnica, las Fuerzas Armadas se vieron nuevamente obligadas a intervenir, provocando una nueva alteración del orden constitucional por la fuerza", indicaron.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).