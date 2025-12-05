La Procuraduría dominicana y la UE firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado

Entre las acciones contempladas en el acuerdo se encuentran el intercambio de información jurídica, estratégica y técnica, incluidos los resultados de análisis estratégicos, así como de información relativa a la legislación sustantiva y procesal penal, dificultades prácticas, buenas prácticas y los conocimientos adquiridos sobre cooperación judicial en materia penal.

Además, el acuerdo contempla invitaciones mutuas a eventos de sensibilización y de desarrollo de conocimientos sobre cuestiones relacionadas con sus correspondientes mandatos y competencias, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Igualmente, la alianza busca facilitar la comunicación entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y la Procuraduría dominicana para mejorar la cooperación judicial en el ámbito de la justicia penal.

El acuerdo, firmado en La Haya (Países Bajos), establece que la cooperación entre las partes se llevará a cabo en el marco de las competencias de Eurojust.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Procuraduría General de la República Dominicana designará uno o varios puntos de contacto para coordinar la cooperación con Eurojust y garantizar que la información se comparta rápidamente con las autoridades dominicanas competentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La firma de este acuerdo se llevó a cabo en el marco de un encuentro de alto nivel que contó con la participación de autoridades judiciales de la UE, Latinoamérica, Balcanes Occidentales, Norte de África y Oriente Medio el día 3 de diciembre.

A dicha reunión le siguió un evento de alto nivel exclusivamente entre América Latina y Eurojust que inició el jueves y concluye este viernes.

Durante esta reunión internacional los ministerios públicos de cerca de 50 jurisdicciones y representantes de Eurojust analizaron temas sobre la globalización del crimen organizado y la "necesidad de encontrar foros, como Eurojust, donde discusiones estratégicas, analíticas y operacionales pueden tener lugar entre jurisdicciones de diversas regiones a nivel global".

Asimismo los representantes latinoamericanos y de la UE discutieron "la operacionalización de las estrechas relaciones y marcos de cooperación con Eurojust" y acordaron "una hoja de ruta conjunta de actividades destinadas a incrementar el número de investigaciones coordinadas y las capacidades de las autoridades de ambas regiones".