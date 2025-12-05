La UE y Jordania celebrarán su primera cumbre bilateral en enero

El Consejo Europeo señaló que su presidente, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, representarán al bloque comunitario, mientras que el rey Abdalá II de Jordania participará en la cumbre en nombre de su país.

"Jordania es un socio estratégico para la UE y juega un papel clave en Oriente Medio. La UE valora profundamente el liderazgo de Jordania y su generosidad al dar cobijo a refugiados sirios durante más de una década", valoró Costa en un comunicado.

Además de Oriente Medio, el menú de debates incluirá la situación en Ucrania, la seguridad, el comercio y la migración y, según Costa, será una oportunidad para reforzar la asociación entre ambos y "enfrentar retos comunes en estos tiempos turbulentos.

La UE y Jordania firmaron en enero de 2025 un acuerdo de asociación, sostenido por un paquete de inversiones de unos 3.000 millones de euros para el periodo 2025-2027, buscaba apuntalar la cooperación en áreas como la seguridad y la defensa, la resiliencia económica, el capital humano, la migración y la protección y apoyo a refugiados, entre otros.

