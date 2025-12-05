La violencia contra los civiles en Mozambique se ha duplicado en el último año, según ONU

La última ola de violencia se está produciendo en la provincia septentrional de Nampula, y "es inusual ya que hemos visto informes de ataques de grupos armados que se están alargando ya un par de semanas, cuando el patrón en el pasado era más irregular", confesó Emerson en una conexión telemática desde Maputo, la capital del país.

El conflicto, que se ha extendido a Nampula desde la vecina provincia de Cabo Delgado, ha provocado que 107.000 personas abandonen sus hogares, "la tercera mayor ola de desplazamientos" en el país, apuntó la responsable regional de OCHA.

"Lo que estamos viendo es una expansión geográfica del conflicto", subrayó, para añadir que el 89 % de los desplazados ya tuvo que huir de sus casas en el pasado y "apenas ha tenido tiempo para recuperarse".

Además, estas zonas se han visto afectadas por tres ciclones este año, apostilló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La oficina de OCHA en Mozambique teme que la crisis de desplazados aumente el riesgo de violencia de género, la separación de los niños de sus familias -que representan el 67 % de los desplazados-, y el alcance limitado de la asistencia humanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al menos 40.350 personas en Erati, una de las principales localidades de Nampula, han recibido comida durante dos semanas pero las personas que no están obteniendo ayuda están viéndose forzadas a regresar, "cuando hay muy poca información de lo que está ocurriendo en sus hogares", advirtió Emerson.

Además, un brote de cólera ha sido declarado en Memba (Nampula) y en Metuge (Cabo Delgado), sumado a casos agudos de diarrea en las zonas donde se concentran los desplazados, apuntó.

Cabo Delgado es campo de batalla desde 2017 del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia.