Las aseguradoras suizas Helvetia y Baloise completan su fusión

La nueva firma, denominada Helvetia Baloise, comenzará a cotizar en la bolsa zuriquesa el próximo lunes, 8 de diciembre, después de que este viernes lo hicieran por última vez ambas empresas por separado.

La fusión "marca un momento histórico", aseguró en un comunicado el nuevo consejero delegado de Helvetia Baloise, Fabian Rupprecht, quien hasta ahora ocupaba ese cargo en Helvetia y subrayó que el nuevo grupo contará con una posición líder en Europa.

A finales de 2024, Helvetia, empresa fundada en 1858, poseía más de 14.000 empleados, mientras que Baloise, creada en 1863, contaba con casi 8.000 trabajadores en todo el mundo.

Su unión da lugar a un gigante con más de 20.000 millones de francos (21.300 millones de euros) de facturación anual, la segunda mayor en el país tras Zurich Insurance Group.

Poseerá una cuota del 20 % en el mercado suizo de seguros y presencia en Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria y Luxemburgo, entre otros mercados.

La sede principal de la firma estará en Basilea, donde la tiene Baloise, mientras que la de Helvetia en la ciudad de San Galo se mantendrá como una instalación importante para la firma.