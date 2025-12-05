Las formas y colores de Joan Miró darán vida al metro de Shanghái

Desde este viernes hasta el 31 de marzo de 2026, 28 reproducciones de lienzos emblemáticos del artista catalán harán las delicias de los pasajeros de la céntrica estación de Middle Longhua Road, situada en la intersección de las líneas 7 y 12 del suburbano de Shanghái, cerca de algunos importantes museos de arte de la ciudad.

'La estrella matinal', 'El oro del azur', 'Personaje delante del sol' o 'Payés catalán al claro de luna' son algunas de las pinturas que darán vida al vestíbulo de la mencionada parada, respetando la escala, los colores y las texturas originales gracias a la colaboración de la Fundación Joan Miró, la cual celebra su quincuagésimo aniversario precisamente en este 2025.

La obra del barcelonés, a medio camino entre la poesía y la pintura, "abrió caminos decisivos en la historia del arte moderno" con un lenguaje visual "único, lleno de símbolos, formas oníricas y colores vibrantes", destaca el Instituto Cervantes de Shanghái.

El Cervantes organiza la muestra junto a la Embajada de España en China, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Turespaña.

"Nos encanta porque podemos rodearnos (...) de gente que utiliza el metro a diario, de ese millón de personas que conseguimos año tras año (...), que, además, se pueden llevar, con el código QR, la exposición a casa en sus dispositivos móviles", explicó a EFE la directora de la sede local del Instituto, Inmaculada González Puy.

"Es una manera de acercar el arte de los maestros españoles a los ciudadanos de Shanghái", agregó.

La organización destaca que es la primera ocasión en que una selección "tan amplia y representativa" de la obra de Miró se presenta en China en este formato, permitiendo a los cientos de miles de pasajeros que transitan por la estación descubrir la "inagotable capacidad de innovación" del artista español.

En 2021, la Fundación abrió, también en Shanghái, su primera exposición en China, la cual contaba con hasta 69 obras -no solo pinturas, sino también dibujos, litografías, grabados y esculturas- del artista barcelonés bajo el título 'Mujeres, pájaros, estrellas'. Aquella fue la muestra más importante sobre Miró en Asia desde 2014.

El metro, asegura el Cervantes, se convierte en un escenario ideal para descubrir un legado que "une tradición y modernidad" y que aúna las raíces catalanas del pintor y escultor con su apertura al "diálogo con las vanguardias internacionales".

La iniciativa sigue a las impulsadas por el Instituto con el Museo del Prado en 2021, con los Museos del Triángulo Daliniano en 2022, con el Museo Thyssen-Bornemisza en 2023 y con el Museo Sorolla el año pasado, todas ellas situadas en la misma estación de Middle Longhua Road.

La red de metro de Shanghái, inaugurada hace solo tres décadas, es ya la más extensa del mundo con casi una veintena de líneas que transportan cada día a una media de más de 10 millones de pasajeros, lo que la convierte en un escaparate privilegiado para las citadas obras.