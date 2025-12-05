Las remesas a Guatemala crecen 19 % y superan 23.000 millones de dólares hasta noviembre

El acumulado en 11 meses de este año ya superó incluso los 21.501,2 millones de dólares que Guatemala recibió en todo el 2024 por concepto de remesas familiares, mostrando este indicador alza de 8,2 %.

Solo durante el pasado noviembre, Guatemala, los guatemaltecos radicados fuera del país enviaron 1.930,6 millones de dólares, cantidad menor a los 2.390 millones que se registraron en octubre, pero superior a los 1.734 millones del mismo mes de 2024.

Según las proyecciones de la Junta Monetaria, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

Las autoridades atribuyen el incremento de las remesas al temor de los migrantes guatemaltecos a ser detenidos y deportados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las autoridades calculan que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas a sus familiares desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta de forma directa en siete millones de habitantes.

Entre enero y noviembre de este año, las autoridades migratorias de Estados Unidos y México deportaron a un total de 49.079 guatemaltecos, según las estadísticas oficiales.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la mayoría de migrantes retornados, 42.878, llegaron por la vía aérea desde varias ciudades de Estados Unidos.

El banco central estima que del monto total de remesas familiares que envían los migrantes a sus familias en el territorio guatemalteco, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la vivienda y el 10 % a inversiones sociales.