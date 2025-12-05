Ligera caída de la Bolsa de París (-0,09 %) en vísperas de la publicación del la Fed

En verde durante la mayor parte de la jornada, el indicador se dirigió hacia el terreno de las pérdidas en el tramo final y acabó en los 8.114,74 puntos, lo que sitúa las pérdidas semanales en el 0,10 %.
Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 3.000 millones de euros.
La constructora Saint-Gobain se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 2,85 %, algo por delante del grupo inversor Edenred, que progresó un 2,83 % y del constructor automovilístico Stellantis, que mejoró un 2,16 %.
En el otro extremo, el operador de telecomunicaciones Orange se dejó un 2,07 %, frente al 1,54 % de Société Générale y el 1,36 % de TotalEnegies.
