Llegan a Venezuela 172 migrantes repatriados desde Estados Unidos pese a "bloqueo aéreo"

En una publicación en Telegram, el Ministerio de Interior de Venezuela precisó que llegaron 141 hombres, 26 mujeres, 2 niñas y 3 niños, todos provenientes de Phoenix, Arizona, en un vuelo gestionado por la aerolínea Eastern.

Se trata, indicó, del vuelo número 97 en lo que va de año, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación gestionado por el Estado venezolano.

Asimismo, añadió que con este vuelo se superan los 18.000 venezolanos repatriados "de manera gratuita y voluntaria".

"El Gobierno Bolivariano reafirma una vez más su llamado permanente al diálogo y a la paz, exigiendo el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales", finalizó.

La cartera de Estado dijo que este vuelo se logró "superando las obstrucciones derivadas del cierre ilegal del espacio aéreo venezolano".

El pasado sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad", un mensaje que Caracas repudió "con absoluta contundencia".

El despacho de Interior consideró la declaración de Trump como una medida "arbitraria y violatoria del derecho internacional" que, agregó, "busca disminuir la movilidad y la conectividad" del país suramericano.

Tras la declaración de Trump sobre el espacio aéreo, Venezuela había afirmado que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos".

Las autoridades estadounidenses no anunciaron la suspensión de este acuerdo, suscrito por ambos países -sin relaciones desde 2019- en enero de este año.

El martes, sin embargo, el Ministerio de Transporte de Venezuela informó que el Gobierno autorizó la llegada de los vuelos operados por Eastern Airlines, que habitualmente aterrizan en el país dos veces por semana -miércoles y viernes-, tras recibir una solicitud de la Administración de Trump.

El de este viernes es el segundo vuelo con migrantes que aterrizó esta semana en el país procedente de Estados Unidos, cuando el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, opera sin vuelos de compañías aéreas privadas, tras una cascada de cancelaciones.

El miércoles llegó un vuelo desde Arizona con 266 repatriados. También llegaron esta semana dos vuelos provenientes de México, gestionados por la estatal Conviasa, con 304 y 259 migrantes retornados, respectivamente.

Hace dos semanas, el 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

En estas últimas dos semanas, más de una decena de aerolíneas extranjeras han anunciado cancelaciones temporales de vuelos desde y hacia Venezuela, un país que ya tenía una baja oferta de conexiones internacionales directas.