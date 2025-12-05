Los países de la UE insisten en aplicar plenamente la ley de servicios digitales

Los ministros de Telecomunicaciones de la UE se reunieron hoy en un consejo en Bruselas en el que instaron a una mayor coordinación entre las autoridades y colaboración entre los Estados miembros para abordar los retos que plantean los mercados en línea, indicó la institución comunitaria en un comunicado.

En lo que respecta a la aplicación de la normativa, los Estados miembros indicaron que debe ser coherente y estar basada en los riesgos para proteger a los consumidores y garantizar la igualdad de condiciones.

La CE multó este viernes a X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la DSA, en la que ha sido su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación.

Las infracciones de la empresa de Elon Musk, explicó la CE en un comunicado, incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

Ante las críticas de Estados Unidos a las leyes digitales comunitarias, la vicepresidenta ejecutiva de la CE Henna Virkkunen subrayó que es muy importante para la Unión hacer cumplir sus normas.

"Especialmente cuando nos fijamos en nuestras normas digitales, sabemos que son las mismas para todos los que operan y hacen negocios en Europa. Y queremos asegurarnos de que contamos con un entorno justo, transparente y democrático también en el mundo digital", aseveró Virkkunen durante una rueda de prensa al término del consejo.

Por lo que respecta a la aplicación de la DSA en las plataformas en línea y el comercio electrónico, dada su naturaleza transfronteriza y la rápida difusión de contenidos ilegales y productos inseguros en toda la UE, los ministros insistieron en que es necesaria una respuesta coordinada de la Unión.

En la actualidad, la DSA ya establece obligaciones para estas plataformas en línea de gran tamaño, entre las que se incluyen la evaluación de riesgos o la verificación de los vendedores.

Sin embargo, la aplicación de las obligaciones previstas en la ley "sigue siendo insuficientemente eficaz", apuntó el Consejo.

Los ministros destacaron la importancia de garantizar que todos los mercados en línea cumplan las normas de la UE, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los productos, la protección de los consumidores y la venta de productos ilícitos.

En su reunión de hoy también aprobaron unas conclusiones en las que reafirmaron que impulsar la competitividad global de la UE, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales y sus valores, sigue siendo un objetivo estratégico fundamental.

A su juicio, esto impulsará la innovación, la productividad, el bienestar, el crecimiento sostenible y la seguridad económica.

Recordaron que, a día de hoy, la UE no está en vías de alcanzar sus objetivos para la década digital 2030 y, por lo tanto, instaron a acelerar la acción a todos los niveles, incluso con el fomento de herramientas, competencias y talento digitales.

Desde su punto de vista, un marco regulador sencillo, claro y predecible es fundamental para permitir la innovación y la competencia, así como el papel de las pymes y las empresas emergentes en la competitividad digital de Europa.

Durante el almuerzo, los ministros mantuvieron un debate sobre el refuerzo de la resiliencia frente a los ciberataques y el impacto que estos tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos, explicó el Consejo en un comunicado.