Luz verde a la parte de ingresos de la Seguridad Social, que da oxigeno a Lecornu

La aprobación en segunda lectura del texto se produjo por 166 votos a favor de los diputados macronistas, centristas y socialistas, frente a 140 en contra de las filas de la izquierdista La Francia Insumisa, los Verdes, los Comunistas, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y el partido derechista de Eric Ciotti, antiguo dirigente de Los Republicanos.

La mayoría de diputados Los Republicanos también votó a favor, mientras que la otra parte se abstuvo, al igual que los diputados del partido Horizontes de Édouard Philippe, con quien Lecornu mantuvo en las últimas horas tensos intercambios dialécticos que parecían que podían hacer peligrar la aprobación final del texto.

El primer ministro invitó anoche a los diputados presentes en la Asamblea Nacional a dejar de lado "las mezquinas maquinaciones partidistas", después de que el presidente de Horizons dijera que su grupo parlamentario no podía votar el texto tal como estaba.

Pero para el Gobierno, el panorama se despejó durante la pasada noche cuando logró alcanzar un acuerdo con la mayoría de los diputados al presentar una enmienda tras intensas negociaciones en el seno del bloque de los partidos que lo sustentan.

Se trata de una versión aligerada del aumento de la Contribución Social Generalizada sobre las rentas del patrimonio, deseado por el Partido Socialista, que excluye, entre otros, los planes de ahorro para la vivienda, los seguros de vida y las rentas de alquiler.

Afectaría especialmente a las cuentas a plazo fijo y a las cuentas de ahorro bancarias, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales en este impuesto.

"Era evidente que tras la disolución del Parlamento (en 2024) y el año que acabamos de vivir (con varios gobiernos), nadie quiere ser responsable del caos", declaró Lecornu a sus filas, según trasladaron a la prensa algunos diputados macronistas.

Y es que esta aprobación del apartado de ingresos allana el camino para un probable resultado favorable a todo el proyecto de ley de Seguridad Social el próximo martes durante la votación formal.

Continúan ahora las deliberaciones sobre el apartado de gastos, que incluye, en particular, la suspensión de la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, concedida por el gobierno al Partido Socialista hace unas semanas para que no apoyase ni presentase una moción de censura.

Esta medida fue eliminada durante la revisión del texto en el Senado y los parlamentarios se preparan para reintroducirla.