Macron pide en China una "nueva vía de reequilibrio" en los lazos entre Pekín y Europa

Macron, que visitó la Universidad de Sichuan en el segundo día de su visita al país asiático, afirmó a los medios que la estructura comercial entre ambas partes se ha deteriorado hasta generar "una situación que no parece sostenible" y que ha derivado "en tensiones y medidas" en los últimos años.

Sostuvo que el reequilibrio debe abordarse en varios planos: "Europa debe hacer reformas y ser más competitiva", China "debe consumir más" para reducir la presión exportadora sobre los mercados europeos y Pekín "debe abrir más su mercado", especialmente en servicios.

El presidente francés pidió también un aumento de la inversión directa china en Europa, al considerar que esta etapa de la relación debe incluir instalaciones industriales chinas en sectores en los que "existe una verdadera ventaja tecnológica", como baterías, litio refinado, eólica o fotovoltaica.

Aseguró, además, que Francia anima esta dinámica porque crea valor y empleo en Europa.

Macron señaló que ambos lados deben "poner fin a las restricciones de exportación" que se han acumulado en los últimos meses, citando como ejemplos las tensiones en torno a tierras raras y materiales críticos.

El líder galo dijo haber planteado a su homólogo chino, Xi Jinping -con quien se vio ayer de forma oficial y de nuevo hoy de manera informal-, la necesidad de construir un marco de "confianza y visibilidad mutua" que evite nuevas prohibiciones y permita "apaciguar el comercio" entre las dos regiones.

El mandatario defendió, por último, que Europa debe "proteger los sectores desestabilizados", en particular la automoción, ante lo que calificó de "competencia a veces desleal" vinculada a las subvenciones industriales en China.

Macron finaliza este viernes su visita a China, donde llegó el miércoles acompañado de más de una treintena de directivos de empresas galas para su sexta visita al gigante asiático desde que es presidente francés.