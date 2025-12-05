Macron ve en Xi "voluntad de contribuir a la estabilidad y a la paz" en Ucrania

Macron explicó, en declaraciones a los medios, que acordó con su homólogo reforzar el diálogo diplomático mediante una reunión entre sus ministros de Exteriores "en las próximas semanas", con el objetivo de elaborar "un documento conjunto" sobre los ejes de trabajo para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

El jefe del Estado francés subrayó que las posiciones rusas actuales no muestran disposición a un acuerdo y calificó de "incompatibles" las exigencias planteadas por Moscú, que describió como contrarias a una solución aceptable para Kiev.

"La única que no quiere la paz es Rusia", afirmó, antes de señalar que Europa y Estados Unidos deben mantener "una coordinación estrecha" para apoyar a Ucrania, reforzar las sanciones y "aumentar la presión" sobre el Kremlin.

Macron sostuvo que el desafío consiste en evitar un deterioro de la situación a nivel regional y preservar un marco internacional que permita retomar conversaciones sustantivas.

Añadió que Francia comparte con China la voluntad de evitar una fragmentación global y recalcó que ambas partes deben cooperar para "estabilizar el entorno internacional".

El mandatario francés defendió que la guerra en Ucrania y sus consecuencias, incluidos los efectos sobre seguridad alimentaria, energía y mercados emergentes, requieren una respuesta multilateral y recordó que París trabaja para movilizar apoyo internacional en favor de Kiev.

En el marco de la visita de Macron al gigante asiático y de sus reuniones con su homólogo chino, los gobiernos de China y Francia emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

"Sobre Ucrania, China y Francia apoyan todos los esfuerzos dirigidos a alcanzar el alto el fuego y restaurar la paz sobre la base de las leyes internacionales y los propósitos y principios de la Declaración de las Naciones Unidas", indica el texto, difundido hoy por medios estatales chinos.

China evita desde el inicio de la invasión criticar abiertamente a Rusia, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, y hasta ahora ha hecho oídos sordos a las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto.

Macron finaliza este viernes su visita a China, donde llegó el miércoles acompañado de más de una treintena de directivos de empresas galas para su sexta visita al gigante asiático desde que es presidente francés.