Máximo ente electoral en Perú propone chalecos antibalas para candidatos tras atentado

Según informó el presidente de la entidad, Roberto Burneo, en declaraciones publicadas este viernes, "el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones (en abril próximo) no van a ser muy seguras", debido al clima de violencia criminal y tras el atentado sufrido el martes por el candidato Rafael Belaúnde Llosa, del que salió ileso.

El presidente de la entidad confirmó que "el JNE viene adquiriendo chalecos antibalas para sus funcionarios y jurados especiales.

Burneo agregó que "no podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal, para los candidatos y para toda la población que va a acudir a elecciones".

Sin embargo, el titular del JNE aclaró que no están autorizados ni tienen los recursos para adquirir estos chalecos para los candidatos, razón por la cual invocó a "las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo tomen esas medidas y no escatimen esfuerzos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, Burneo señaló que era conveniente que se adelante la ejecución de los protocolos de seguridad, antes del 23 de diciembre, que es el plazo para anunciar oficialmente a los candidatos presidenciales, porque se han presentado "acciones concretas y preocupantes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Burneo informó que se había activado la Comisión Multisectorial de Conflictos Electorales para identificar los riesgos contra las autoridades electorales, candidatos y ciudadanía con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El reciente atentado ocurrió el martes pasado en el distrito de Cerro Azul, situado en el sur de Lima, donde Belaúnde, empresario y nieto del dos veces expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), había acudido a inspeccionar unos terrenos donde tiene un negocio inmobiliario, según señaló la Policía.

Al menos tres balas impactaron en el parabrisas del automóvil de Belaúnde, a la altura del conductor sin llegar a alcanzarlo, según una imagen tomada por el propio candidato, que mostró el estado en el que quedó su vehículo.

Además, el viernes pasado fue asesinado en la norteña ciudad de Piura el abogado Percy Ipanaqué, quien era precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), cuando faltaban pocas horas para celebrarse las elecciones internas que definirían a los representantes de cada organización política.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones generales convocadas para 2026 en Perú para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde por primera vez, tras más de 30 años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales.