Merz se prepara para su primer viaje a Israel, que refleja relación "intacta" entre países

"La relación germano-israelí está intacta, es estrecha, es de confianza y se ve expresada en la visita, en la visita de investidura que va a realizar el canciller", afirmó este viernes en Berlín el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille.

Esto no implica que Alemania no vea algunas cosas de forma "crítica", reconoció el portavoz, que reiteró una vez más que el Gobierno rechaza todos los pasos encaminados a una anexión de Cisjordania, que supondría un "obstáculo considerable" hacia una solución de dos Estados y hacia la implementación del actual plan de paz.

Por otro lado, Hille afirmó que Merz se alegra de que Israel pueda participar finalmente en Eurovisión, puesto que "forma parte del certamen" y que lamenta que a raíz de esto otros países, entre ellos España, hayan decidido retirarse.

La visita a Israel será la primera de un canciller alemán desde marzo de 2024, antes de que en noviembre de ese año la CPI emitiera la orden de detención contra Netanyahu por la posible comisión de crímenes de guerra, un hito tras el cual, hasta ahora, no había viajado allí ningún jefe de Gobierno de un gran país europeo.

Tras pasar el sábado por Jordania, está previsto que el domingo Merz se reúna con Netanyahu para abordar, según la agenda oficial, las relaciones bilaterales, la estabilización del alto el fuego en la Franja de Gaza y otros temas internacionales.

Según dijo este viernes el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, en una rueda de prensa, para Merz ahora es importante entrar rápidamente en la segunda fase del plan de paz para Gaza y llegar a la parte de la "actuación práctica", lo que será parte de la conversación con el primer ministro israelí.

Wadephul recordó que "debe comenzar un proceso político, que debe haber responsabilidad palestina por la seguridad y la administración de la Franja de Gaza, pero que habrá por así decir instituciones políticas y de seguridad por encima que han sido legitimadas por la resolución de la ONU".

El programa incluye asimismo una visita de Merz al memorial Yad Vashem y un encuentro informal con representantes de la sociedad civil e intelectuales israelíes.

A finales del mes pasado, el Gobierno alemán levantó el embargo parcial a las exportaciones de armamento que pudiera ser empleado en Gaza que había decretado en agosto, aunque en este periodo se siguieron autorizando ventas de material bélico por valor de varios millones de euros.

En otra señal de la normalización de relaciones tras el alto el fuego en Gaza, esta semana viajó a Alemania una delegación israelí con ocasión de la activación de los primeros componentes del sistema de defensa aérea Arrow-3, con un coste aproximado de 3.600 millones de euros.

Según medios israelíes, la venta del Arrow-3 fue el mayor acuerdo de exportación de material militar de la historia del país.

De los partidos con representación parlamentaria en Alemania, Die Linke (La Izquierda) fue el único que criticó el viaje de Merz, sobre el que afirmó que no tenía equivalente en la historia germana.

"Merz en todo caso debería encontrarse con Netanyahu con unas esposas en el bolsillo. Uno no se reúne con criminales de guerra para una charla amistosa, ¡punto!", declaró el jefe del partido, Jan van Aken.