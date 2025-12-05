Migrantes regresan a albergues ante falta de oportunidades en la frontera norte de México

El pastor Francisco González, representante de la Red de Albergues 'Somos Uno por Juárez' y responsable del Albergue Vida, explicó este viernes a EFE que este retorno no se debe a nuevos flujos masivos, sino a la imposibilidad económica de muchas familias para sostener su vida fuera de los refugios.

"Ya llegaron esta semana dos familias, por ejemplo, que su condición es que no han encontrado realmente un trabajo estable y eso dificulta de alguna manera el que puedan estar rentando una casa, donde lo más bajito son tres mil pesos para arriba, entonces si es una familia numerosa, pues se necesitaría una casa más amplia y una casa más amplia su renta, lo más bajo aquí en la ciudad son cinco mil pesos, ocho mil pesos" , dijo González.

Asimismo, advirtió que los albergues operan con recursos cada vez más limitados, ya que varios organismos internacionales han reducido su ayuda.

"Seguimos con las instalaciones abiertas para que sigan teniendo un techo gratuito, alimentación gratuita, vestimenta gratuita, pero aparte también servicios que tienen que ver con salud, porque siguen todavía apoyando lo que son los centros de salud", explicó.

Actualmente, la red que coordina agrupa a 10 albergues con un total de 206 personas, mientras que en solo en el Albergue Vida se hospedan 35 migrantes, una cifra que podría aumentar en las próximas semanas.

Ciudad Juárez, con más de 1,5 millones de habitantes y fronteriza con El Paso (Texas, Estados Unidos), es uno de los principales epicentros de la crisis migratoria, aunque en los últimos meses se ha reducido notablemente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos ante el endurecimiento de las políticas migratorias con la regreso a la Casa Blanca del presidente, Donald Trump.

Entre quienes han tenido que regresar a los refugios está Freddy Adonay Torres Vázquez, migrante hondureño que vive en el Albergue Vida junto a su esposa y dos hijos.

"Mi estadía es aquí en Juárez. La meta es conseguir un buen trabajo. Pues si uno viene de migrante de su país, acá, es porque en el país de uno está bien complicada la situación. Bien complicada ya. Entonces, me habían dicho, en Juárez el trabajo está que fluye. Entonces, pues voy para Juárez, dije yo", relató.

Torres contó que llegó a Juárez buscando una oportunidad laboral para establecerse legalmente, sin intención de cruzar a Estados Unidos, pero tras perder su empleo temporal y no poder pagar la renta tuvo que refugiarse nuevamente.

"Y pues la estadía mía es aquí en Juárez. Como les decía anteriormente, no aspiro a cruzar al otro lado No, no, no, aquí en Juárez ya tengo a mi familia aquí. Y sí le doy gracias a Dios porque aquí los contactamos con el pastor", agregó.

Ante esta situación, el pastor González hizo un llamado a las autoridades migratorias y a las empresas locales para que abran sus puertas a quienes buscan integrarse legalmente en la ciudad.

"Algunos no pueden por cuestiones de que fueron desplazados algunos, problemas políticos en su propio país, crisis en su propio país, entonces no se van a regresar. Es preferible que estén en un albergue que estén allá en la calle o que a rato sean también personas que sean invitadas a formar parte de algún grupo delictivo" añadió.