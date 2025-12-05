Modi asegura ante Putin que la India "no es neutral" en la guerra de Ucrania

"En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz", sentenció el mandatario indio.

La declaración se produjo durante el inicio de las conversaciones oficiales de la cumbre anual que ambos líderes celebran en Nueva Delhi.

En sus comentarios televisados a la apertura del encuentro, Modi enfatizó la urgencia de terminar con el conflicto a través del diálogo y la diplomacia.

"Apoyamos una solución pacífica", afirmó el mandatario indio ante Putin, marcando una distinción semántica clave frente a las críticas occidentales que a menudo interpretan la abstención india en la ONU como indiferencia o apoyo tácito a Moscú.

La afirmación de Modi busca redefinir la postura estratégica de Nueva Delhi en un momento de presión internacional. Aunque la India no ha condenado explícitamente la invasión iniciada en 2022 y se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, el primer ministro insistió en que la solución no vendrá del campo de batalla.

Esta reunión marca el punto central de la primera visita de Estado de Putin a la India en tres años. El líder del Kremlin llegó anoche a la capital india con el objetivo de blindar su alianza comercial y de defensa frente a las sanciones occidentales, mientras que Modi intenta equilibrar sus lazos históricos con Moscú sin alienar a sus socios en Washington y Europa.