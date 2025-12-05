Moscú y el Cairo coordinan conferencia ministerial del Foro Rusia-África de Egipto

Según informó la diplomacia rusa en su portal oficial, los ministros centraron la conversación "en los preparativos para la segunda conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África".

Las partes intercambiaron opiniones sobre la situación en el Oriente Medio, incluyendo la Franja de Gaza y otros territorios palestinos, así como el Líbano y Siria.

A petición de Abdelaty, su homólogo ruso compartió "las valoraciones de los últimos sucesos en torno a la crisis ucraniana", señaló Exteriores.

"Además, los ministros debatieron detalladamente temas actuales de la cooperación bilateral, al subrayar la importancia de mantener la coordinación estrecha para fortalecer la interacción comercial y económica entre Rusia y Egipto", zanjó la diplomacia rusa.

Según Moscú, la llamada telefónica se llevó a cabo a solicitud de El Cairo.

La anterior Conferencia ministerial de la asociación Rusia-Africa fue celebrada en noviembre de 2024 en el balneario ruso de Sochi como parte de los esfuerzos de Moscú para restablecer sus viejos lazos soviéticos con los países africanos y restablecer su influencia en el continente, donde se presenta como alternativa a las antiguas potencias coloniales occidentales.

Rusia y Egipto mantienen buenas relaciones diplomáticas y de cooperación: el pasado 19 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, participó por vídeoconferencia junto a su homólogo egipcio, Abdelfatah Sisí, en la ceremonia de instalación de un reactor nuclear de la central de Dabaa.

La planta, a unos 300 kilómetros al noroeste de El Cairo, en la que trabajan 17.000 empleados, en su mayoría egipcios, tendrá capacidad de producir en una primera fase 4.800 megavatios, y según las autoridades de ambos países "no tendrá ningún tipo emisiones".