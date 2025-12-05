Okapis, iguanas y rayas obtienen la máxima protección internacional, saigas y anguilas no

La Conferencia ha otorgado el máximo nivel de protección -prohibido el tráfico con fines comerciales, salvo en circunstancias excepcionales como la investigación científica- a especies como las iguanas marinas y terrestres de Galápagos, el okapi, la manta raya, el tiburón ballena y el tiburón oceánico, las víboras de montaña de Etiopía, la tortuga angular, el mangabey dorado o dos especies de buitre.

Todas ellas han quedado incluidas en el Apéndice I de CITES, que recoge las excluidas del comercio mundial.

Durante la Conferencia se ha reafirmado asimismo la prohibición internacional a largo plazo del comercio de marfil de elefante.

La COP ha proporcionado nuevas garantías para numerosas especies objeto del comercio de mascotas, entre ellas dos especies de gekkos de Australia, dos de perezosos de América Central y del Sur y un mono de África Central, informa la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS).

No ha obtenido los votos necesarios para ser incluida en el Apéndice I la hiena rayada; las partes se han opuesto igualmente a la reclasificación del halcón peregrino del Apéndice II, que permite el comercio de especies bajo una estricta regulación que no perjudique su supervivencia, al Apéndice I.

Aunque los peces guitarra (rayas) y los peces cuña capturados en estado silvestre seguirán incluidos en el Apéndice II, se han establecido por parte de la COP cuotas cero de exportación.

Se ha rebajado la protección del oso marino de Guadalupe, a propuesta de México ante el incremento de su población.

Los expertos reunidos en Samarkanda han acordado permitir durante tres años el comercio internacional de cuernos de saiga procedentes de Kazajistán bajo cuotas establecidas, una decisión a la que se opone firmemente la WCS por considerar que es un paso atrás tras la exitosa conservación de este herbívoro también conocido como 'antílope estupefacto'.

No se ha aprobado la propuesta de protección de las anguilas según el Apéndice II, que no hubiera prohibido pero sí regulado el comercio de unas especies cuya población está en mínimos históricos y que es objeto de un intenso tráfico ilegal.

La Conferencia ha reunido a más de 3.300 participantes que representan a 170 países y organizaciones para debatir el futuro del comercio de las especies que están o pueden llegar a estar en peligro de extinción.