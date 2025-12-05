Paraguay y Japón firman acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones

El documento fue firmado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, en un acto realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller dijo en el evento que la suscripción del acuerdo es "una decisión política de largo alcance, basada en la confianza recíproca, el respeto al derecho internacional y la voluntad compartida de consolidar una relación económica estable y dinámica", señaló el despacho de Exteriores en un comunicado.

"Paraguay y Japón envían un mensaje claro: creemos en la inversión como motor de desarrollo y en relaciones económicas basadas en la transparencia y el respeto, garantizando tanto la seguridad jurídica del inversor como la previsibilidad en los procesos correspondientes", manifestó el canciller citado en la nota.

Añadió que la firma del documento refleja que la política exterior del Paraguay está "orientada a diversificar relaciones económicas" y a ampliar sus vínculos con Asia, destacó la Cancillería.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De su parte, Itagaki aseguró que el acuerdo permitirá fortalecer "los atractivos del Paraguay como destino de inversión", al destacar que garantiza principios comerciales como "el trato justo, la protección contra expropiaciones, la libre transferencia de capitales y mecanismos internacionales de solución de controversias", según el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Appri es un tratado bilateral de naturaleza recíproca que busca proteger las inversiones que realizan las empresas en cada país.

El pasado 21 de mayo, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, acordaron elevar la relación bilateral al nivel de "socios estratégicos".

Paraguay y Japón establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1919.