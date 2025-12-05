Paula Ortiz y Chris Pratt descenderán a la necrópolis vaticana para rodar un documental

La película, anunciada hoy, es una producción del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, la Fábrica de San Pedro y AF Films y será estrenada en 2026 por el 400 aniversario de la inauguración de la monumental basílica vaticana, el 18 de noviembre del 1626.

La dirección ha sido encargada a Ortiz, autora de obras como 'La novia' (2015), 'Teresa' (2023) o 'La virgen roja' (2024), mientras que Chris Pratt se encargará de acompañar a los espectadores en este viaje por la historia y la arqueología.

"Es un honor extraordinario colaborar con el papa León XIV y con el Vaticano en este proyecto. La historia de san Pedro es fundamental para la fe cristiana y me siento profundamente grato por la confianza", ha declarado Pratt al medio oficial 'Vatican News'.

Ortiz (Zaragoza, 1979) descenderá así con sus cámaras a unos 20 metros de profundidad para adentrarse a uno de los lugares más importantes y fascinantes del catolicismo: la necrópolis vaticana.

Se trata de un antiguo cementerio de época romana donde se cree que fue sepultado el apóstol fundador de la iglesia después de haber sido martirizado hasta la muerte en el cercano circo de Nerón.

Este camposanto ha permanecido bajo tierra desde que en el siglo IV d.C el emperador romano Constantino, el primero en legalizar el cristianismo, ordenara enterrarlo para siempre para levantar sobre la sepultura del santo la mayor basílica de Occidente.

Posteriormente se erigiría encima un templo que con el paso de los siglos ha ido evolucionando hasta la actual basílica de San Pedro.

Sin embargo, el yacimiento arqueológico de la necrópolis no sería investigado hasta que en el siglo XX el papa Pío XII (1939-1958) ordenara excavar los cimientos del templo para buscar los restos del apóstol.

La tarea fue descomunal e implicó la retirada de 40.000 metros cúbicos de tierra para sacar a la luz numerosos edificios y sepulturas, objetos funerarios y decoraciones, todo perfectamente conservado, como en una "cápsula del tiempo" subterránea.

Pero asimismo la excavación permitió estudiar la construcción que originariamente indicaba el sepulcro de Pedro, protegida con mármol desde tiempos de Constantino.

En su superficie un sinfín de marcas indican que fue un importante punto de peregrinación paleocristiano y una inscripción en griego confirmaba la creencia de que el apóstol había reposado en ese lugar: "PETR (...) ENI (...)", lo que se ha traducido como "Pedro está aquí".

El sepulcro, sin embargo, fue encontrado completamente vacío y no sería hasta una década después cuando la arqueóloga Margherita Guarducci lograra encontrar unos huesos que presuntamente se habían extraviado durante las excavaciones arqueológicas.

Los exámenes científicos apuntaron que pertenecieron a un "hombre maduro" coetáneo del apóstol y el 26 de junio de 1968 el papa Pablo VI anunció el hallazgo de "los pocos pero sacrosantos restos mortales del príncipe de los apóstoles", aunque aceptando de antemano los "debates y polémicas" sobre su autenticidad.