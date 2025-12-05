Perros robóticos con rostros de Musk, Bezos y Picasso acaparan la atención en Art Basel

La instalación titulada 'Regular Animals' (Animales comunes) acaparó la atención en la feria que fue inaugurada este viernes y se prolonga hasta el domingo.

Los canes mecánicos con las cabezas de estos humanos deambulan por una especie de corral, donde caminan, parpadean, toman fotos del público y defecan impresiones fotográficas o NFTs, según el "perro" en cuestión.

Cada cabeza fue elaborada por el artesano de máscaras Landon Meier, con un realismo tan perturbador como fascinante.

Las impresiones que "expulsan" llevan estilos que remiten al siglo XX del arte: el 'perro-Warhol' genera imágenes en clave pop, el de Picasso las distorsiona en geometrías cubistas, el de Musk apuesta por un blanco y negro futurista, y el de Zuckerberg coquetea con la estética del metaverso que empujó el creador de Facebook.

No todos generan arte. El 'perro-Bezos', por ejemplo no produce impresos: su inclusión responde más bien a su peso simbólico "como figura que define lo que millones ven, consumen y compran", explica el equipo de Beeple, el alias del creador visual Mike Winkelmann.

Cuando los robots se sientan a "hacer sus necesidades", el público observa con mezcla de fascinación y horror. Algunos describen la experiencia como "espeluznante" o "tan retorcida como brillante".

"Ahora vemos el mundo a través de los ojos de algoritmos y de estas figuras tecnológicas. Antes eran los artistas quienes moldeaban percepciones, ahora son los magnates del código", declaró a la prensa Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann.

Para quienes busquen llevarse un recuerdo, los "perros" expulsarán 1.028 impresiones, algunas (256) con un código QR que permite reclamarlas como NFT.

Se trata de una pieza entre la sátira, la crítica y el performance: una bestia mecánica que vomita reflexiones sobre fama, identidad, capitalismo digital y el papel del arte en una era dominada por algoritmos.

Art Basel Miami Beach ha sido escenario en múltiples ocasiones de obras que desatan debates virales. La más icónica fue la banana pegada a la pared con cinta plateada del artista Maurizio Cattelan, vendida en varias ediciones y consagrada como un símbolo del absurdo y del arte conceptual.

En el pasado también hubo instalaciones que cuestionaron el consumo, la fama y los límites del arte, como el inodoro de oro sólido o los retratos creados con inteligencia artificial antes de que el tema se volviera masivo.

En ese contexto, los perros robóticos de Beeple se suman a una larga tradición de obras que aprovechan el humor y el "shock" para interrogar la cultura visual contemporánea.

Art Basel Miami Beach es considerada la cita de arte contemporáneo más influyente de Estados Unidos, reuniendo cada diciembre a galerías de más de 35 países, coleccionistas, celebridades y creadores que convierten a la ciudad en un epicentro global de tendencias.

La feria combina su sección principal en el Centro de Convenciones de Miami Beach con decenas de exposiciones satélite que ocupan hoteles, playas y barrios enteros.