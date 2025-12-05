Pescadores españoles, contra la propuesta europea sobre los arrastreros del Mediterráneo

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la de cofradías de pescadores y la asociación de mujeres AndMuPes reclaman por carta al comisario que "cumpla su palabra" y retire la propuesta antes del Consejo de Ministros de Pesca de la UE del próximo día 11, que negociará las posibilidades pesqueras de 2026.

En la misiva, a la que tuvo acceso EFE, los pescadores califican de "barbaridad" la propuesta y solicitan otra opción que garantice la viabilidad del sector.

Los representantes del sector conocieron esta semana el proyecto de la Comisión Europea que, según fuentes de la patronal de armadores Cepesca, podría dejar en unos diez días por barco la actividad anual de los arrastreros.

La flota andaluza calificó de "falta de respeto" el proyecto y "sin justificación científica", además de señalar que los informes científicos avalan la mejora de las pesquerías.

Recordó que, en la negociación del año pasado de las cuotas para 2025 -con recortes de días en el mar para los arrastreros del Mediterráneo-, el comisario argumentó que no era su propuesta porque acababa de incorporarse al cargo y que en el futuro tendría en cuenta los esfuerzos de la flota.

"El futuro ya está aquí y esta propuesta sobre la mesa sí es la suya. Ha incumplido usted todas las promesas que en las numerosas reuniones mantenidas este año nos hacía en cada uno de estos encuentros", dicen en la carta los representantes del sector pesquero de Andalucía.