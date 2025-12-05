Mundo
05 de diciembre de 2025 - 12:25

Pese a su condena en Irán, Jafar Panahi afirma que volverá a su país

Marrakech (Marruecos), 5 dic (EFE).- El director de cine iraní Jafar Panahi ha asegurado que, pese a la condena en ausencia a un año de prisión dictada en su país, no tiene intención de abandonar Irán, al que regresará, y ha afirmado: "solo tengo un pasaporte, el de mi país, y deseo conservarlo".

Por EFE

En un encuentro con el público en la ciudad marroquí de Marrakech, en el marco del Festival Internacional de Cine, el cineasta iraní manifestó su voluntad de retornar a Irán donde "puede respirar" y "encontrar la razón de vivir".

"Aunque tuve la oportunidad, incluso en los años más difíciles, nunca consideré dejar mi país y refugiarme en otro lugar. Tu país es el mejor lugar para vivir, sin importar los problemas y dificultades que tengas en la vida", subrayó.

El director de cine - cuya película 'Un simple accident' fue proyectada ayer jueves en el festival de cine de Marrakech- señaló que los problemas que enfrenta Irán "son temporales como las que puede enfrentar cualquier sociedad a lo largo de los años".

Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro de Cannes, fue condenado en ausencia a un año de prisión, a dos años de prohibición de salir del país y a afiliarse a grupos políticos o sociales por "propaganda contra el sistema", según anunció el lunes uno de sus abogados.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y presentó 'Un simple accident' en Cannes.

Representante de la 'nueva ola iraní', es uno de los cuatro cineastas -junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín.