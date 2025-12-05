Pese a su condena en Irán, Jafar Panahi afirma que volverá a su país

Marrakech (Marruecos), 5 dic (EFE).- El director de cine iraní Jafar Panahi ha asegurado que, pese a la condena en ausencia a un año de prisión dictada en su país, no tiene intención de abandonar Irán, al que regresará, y ha afirmado: "solo tengo un pasaporte, el de mi país, y deseo conservarlo".