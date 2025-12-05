Pistorius afirma que Alemania se ha convertido en "motor de la defensa en Europa"

Los aliados de Alemania "reconocen todo lo que hemos avanzado en este tiempo, desde el equipamiento y la infraestructura hasta el dinero del que dispone ahora el ejército alemán, y a menudo me dicen, y debemos ser conscientes de ello, que Alemania se ha convertido desde hace tiempo en el motor de la defensa en Europa", dijo Pistorius en su intervención ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, antes de la votación del proyecto de ley.

Agregó que los socios y aliados observan a Alemania y le han dejado claro una y otra vez que lo que ha hecho el país en los últimos años en materia de defensa es correcto y positivo.

"Con nuestro acuerdo sobre la ley de modernización del servicio militar damos otro paso decisivo más para nuestra capacidad de defensa", afirmó Pistorius, quien recordó que se parte del concepto de la voluntariedad y que nadie es obligado a nada, salvo a rellenar un cuestionario y a someterse a un examen médico "que no hace daño a nadie".

Así, a partir de principios de 2026, todos los hombres y mujeres de 18 años recibirán un cuestionario para determinar su motivación y aptitud para el servicio en las fuerzas armadas, al que sólo los hombres deberán responder de forma obligatoria.

Además, todos los hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008 deberán someterse a un examen médico obligatorio para determinar la aptitud física y mental de potenciales reclutas.

Este servicio militar "es voluntario y seguirá siéndolo si todo va tan bien como esperamos", afirmó Pistorius.

Pero si no es suficiente, si la situación de amenaza sigue igual o empeora, no "tendremos más remedio que recurrir a un servicio militar parcialmente obligatorio para poder proteger este país", añadió.

Subrayó que la Bundeswehr -las fuerzas armadas alemanas- también protege a aquellos que están en contra de ella y no la quieren equipar, al afirmar que la libertades religiosa, de expresión y de manifestación, así como el propio Estado, no se protegen por si mismos.

Recordó que países como Suecia, Letonia, Lituania y Croacia, entre otros, tienen en común que "han reaccionado al cambio en la situación de amenaza" y en los últimos años y en especial recientemente "han vuelto a emprender el camino para reintroducir una forma de servicio militar", de la misma manera que Francia, el socio más cercano de Alemania, lo anunció hace unos días y también Italia ha dado señales en la misma dirección.

"Tenemos que tener claro qué es lo que se trata aquí, y ese es el debate que había que mantener" y que también se mantiene este viernes en la calles, con las manifestaciones y la huelgas convocadas por los estudiantes en contra de la reinstauración de un servicio militar, agregó.

En este sentido, afirmó que este activismo muestra que la juventud se interesa, se compromete, sabe de lo que se trata y no necesariamente está de acuerdo con todo lo que se decide en el Parlamento, que a su vez debe debatir, presentar propuestas y escuchar, añadió.

Al mimo tiempo se mostró convencido de que hay muchos más jóvenes dispuestos a asumir responsabilidad de lo que quiere hacer creer la opinión pública.

Mientras tenía lugar el debate, hubo protestas juveniles en 90 ciudades alemanas -una llamada "huelga escolar"- bajo el lema de "No queremos ser carne de cañón".