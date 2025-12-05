Plataforma contra antisemitismo critica entrega de premio a Francesca Albanese en España

El Gobierno regional del País Vasco (norte de España) concedió este premio a Albanese por su "firme dedicación en la defensa de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario".

La plataforma contra el antisemitismo aseguró este viernes que a esta relatora, que tiene prohibida la entrada a los territorios palestinos por parte del Gobierno israelí, "se le atribuyen comentarios antisemitas y una preocupante complacencia hacia el terrorismo" .

Celca considera "especialmente grave su negativa a reconocer el carácter antisemita de los crímenes del 7 de octubre", cuando el grupo islamista Hamás llevó a cabo sus ataque en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos en Gaza.

"Una actitud de este tipo es absolutamente incompatible con el espíritu y los valores que encarna el Premio René Cassin", cuyo "legado está íntimamente ligado a la lucha contra el antisemitismo", expuso la coordinadora.

Por todo ello, pidió al Gobierno Vasco que reconsidere su decisión de premiar a la relatora de la ONU, una distinción que considera una "ofensa directa" al legado de Cassin, jurista francés encargado de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1968.

Esta crítica se suma a la expresada este jueves por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), que también achacaron a Albanese "comentarios antisemitas" y censuraron su "complacencia hacia el terrorismo".