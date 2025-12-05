Portavoz de la UE evita valorar la nueva estrategia de EEUU, que critica a Europa

En la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, la portavoz Paula Pinho reconoció que aún no han podido analizar el documento en detalle, por lo que evitó valorarlo.

"Hemos conocido la publicación de este informe. Aún no hemos tenido tiempo de examinarlo, analizarlo, así que por tanto no estamos en posición de comentarlo", declaró.

No obstante, subrayó que la seguridad nacional de Estados Unidos "históricamente, en las últimas décadas, ha estado estrechamente vinculada con la de Europa".

"Lo estudiaremos con interés (el documento) y seremos capaces de tomar una posición con más detalle muy pronto", insistió.

Preguntada por si la CE está de acuerdo con algunas de las expresiones incluidas en el documento estadounidense, como que la Unión Europea es un organismo "que socava la libertad política y la soberanía", Pinho dijo que "absolutamente no".

"Entenderás la razón de que me abstenga de comentar la estrategia, porque te has referido a algunos fragmentos de la estrategia y quiero realmente evitar entrar en fragmentos individuales de la estrategia. Necesitamos tener un entendimiento de lo que dice en conjunto y no comentar fragmentos individuales", expuso, y admitió que es "un documento importante".

Afirmó que la vinculación de la seguridad nacional estadounidense y europea "explica todo el trabajo que estamos haciendo con Estados Unidos como nuestro aliado y socio clave, en particular, cuando se trata de la guerra en Ucrania, donde vemos la necesidad absoluta de cooperar, donde hemos insistido en la importancia de nuestra asociación transatlántica".

Recalcó que cuando la Comisión Europea haya analizado en conjunto el documento publicado por el Gobierno estadounidense comunicarán su posición.