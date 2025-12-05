Presidente de Perú abordará con Noboa el combate al crimen trasnacional el 12 de diciembre

En declaraciones a la prensa, Jerí remarcó que para su país "uno de los temas principales es cómo luchar, en forma conjunta, contra la delincuencia trasnacional que, de un paso a otro, se recicla".

Añadió que "hay varios temas de agenda", como la contaminación de ríos fronterizos o el proyecto de irrigación Puyango Tumbes, pero que "sin lugar a dudas, un tema que hoy para nosotros es sumamente importante es cómo, en forma conjunta, podemos combatir el crimen trasnacional", un flagelo que afecta a ambos países vecinos.

Recordó que ese tema ya lo abordó con Noboa, en una reciente comunicación telefónica, en la que acordaron programar para el próximo día 12 la realización del decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial en Quito.

"Acá estamos en guerra contra la delincuencia (...), si nos equivocamos en algún tipo de medidas, (habrá que) replantearla, acá nadie es perfecto, no es un Gobierno que tiene la ultima palabra de todo", afirmó Jerí al ser consultado sobre el estado de emergencia declarado en la frontera con Chile para evitar el ingreso de migrantes irregulares.

Sobre ese tema, el mandatario interino apuntó que esa frontera en el sur del país es "muy complicada de resguardar" y que tiene que evaluar medidas complementarias para solucionar el problema de fondo.

El Ejecutivo destacó que el encuentro en Quito otorgaría un impulso político al más alto nivel a la cooperación en áreas prioritarias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas, al solicitar el permiso de viaje para Jerí al Congreso.

Además, precisó que, como parte del encuentro, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026 mediante compromisos binacionales asumidos en ámbitos como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

El último encuentro binacional entre ambos países fue en Lima en julio de 2024, cuando Noboa se reunió con la ahora destituida presidenta Dina Boluarte y firmaron la Declaración Presidencial de Lima, con 49 puntos para fortalecer la relación bilateral y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los dos lados de la frontera.