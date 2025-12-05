Primer ministro luso defiende proyecto de ley para acelerar las expulsiones de migrantes

Así lo señaló durante su debate quincenal en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), donde abogó por esta propuesta "para recuperar por un lado el cumplimiento de las reglas y también demostrar que no vale la pena venir a Portugal fuera de la principios legales y quien venga fuera de ellos tendrá que hacer el viaje de vuelta".

Justificó este cambio por lo que considera como una legislación actual vigente permisiva, "cuyas reglas acaban favoreciendo el abuso y haciendo, al final del día, que quien incumple (la ley) se acabe beneficiando".

El jueves, el Consejo de Ministros aprobó una iniciativa para acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular y prohibir el "abuso" de los mecanismos de asilo.

En ese segundo punto, el Ejecutivo quiere concentrar las competencias para la gestión del asilo en la unidad de extranjería y fronteras de la Policía, recientemente creada, y va a "ajustar" las excepciones en casos de expulsión, como el hecho de ser menor de edad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La propuesta se someterá durante un mes a consulta pública y dentro de unas dos semanas se convocará una reunión del Consejo Nacional de Migración y Asilo para escuchar más opiniones, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno para luego ser enviado a la Asamblea de la República.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta medida se suma a los cambios ya aprobados en la ley de Extranjería, que entre otros limitan la reagrupación familiar, y la de Nacionalidad, que dificultan la obtención del pasaporte luso.

El Ejecutivo de Montenegro ya presentó un proyecto similar para las expulsiones el año pasado, que no salió adelante en el Parlamento por el rechazo de dos principales partidos de la oposición, el Partido Socialista (PS) y el ultraderechista Chega.