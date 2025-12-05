Prisión provisional para la pareja de la mujer peruana asesinada en España

El crimen se produjo en la vivienda donde residía Rossmery, de 39 años, cuando el presunto asesinó la atacó con un arma blanca, provocándole la muerte, frente a los dos hijos menores de la pareja, de 3 y 8 años.

Los niños se encuentran ahora mismo con una amiga de su madre, que ya acogió hace unos meses cuando decidió dejar el hogar familiar a la hija mayor de la pareja, una adolescente de 17 años, a la espera de encontrar a la familia que Rossmery tiene en España y abordar el futuro de los tres menores, que están recibiendo asistencia psicológica.

Al detenido, de 45 años, se la ha retirado también como medida cautelar el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos, a los que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros y comunicarse con los mismos.

Vecinos y autoridades de la localidad donde residían guardaron ayer un minuto de silencio en memoria de la víctima y para decir 'basta' a la violencia machista, en un caso en el que no existían denuncias previas por malos tratos, según fuentes judiciales.

A la espera de la confirmación oficial de la naturaleza machista del crimen por parte de la Delegación del Gobierno español contra la Violencia de Género, son 43 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, 1.338 desde 2003.

Esta misma semana, una mujer argentina fue asesinada por su compañero sentimental, también argentino, en su vivienda de Alicante (sureste de España). El asesino se quita la vida después del crimen, que deja huérfana a la hija de la pareja, una menor de 3 años.

Según datos del Ministerio del Interior, uno de cada cinco casos activos de VioGén (aquellos que están bajo seguimiento en el sistema policial encargado de dar seguimiento y proteger a las víctimas de violencia de género) el año pasado en España correspondían a mujeres nacidas en Latinoamérica.

En total, el 33,35 % de los casos correspondían a víctimas extranjeras, un porcentaje similar al registrado en la estadística de feminicidios: el 31,6 % de las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003 eran extranjeras.