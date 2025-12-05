Putin asegura que Rusia está lista para enviar combustible "ininterrumpidamente" a India

"Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo que se requiere para el desarrollo energético de la India", dijo Putin, que añadió que Moscú está listo para continuar con envíos ininterrumpidos de combustible a la India.

La India es el segundo mayor importador de petróleo ruso a nivel global, aunque se espera que la entrada en vigor de sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, puedan provocar una disminución del número de barriles rusos provistos a este país asiático.

Las refinerías indias, entre ellas Jamnagar -la más grande y productiva del mundo- han permitido que el crudo ruso encuentre una salida estable hacia los mercados internacionales, entre ellos Europa y Oriente Medio, a través de la transformación en productos refinados legalmente en su territorio.

En una entrevista emitida ayer, el presidente ruso dijo que el volumen de negocios comercial de petróleo y productos derivados rusos sólo experimentó "un ajuste menor" en los primeros nueve meses de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El petróleo ruso fluye sin problemas en la India", añadió Putin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada "laguna de la refinería" una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

También en materia energética, Putin ha indicado que Rusia está llevando a cabo un proyecto de prueba para poner en marcha "la mayor planta de energía nuclear de la India" en el sur de este país.

"Dos de las seis unidades de reactor ya se han conectado a la red energética y cuatro están aún en construcción. Poner esta planta de energía nuclear a plena potencia supondrá una contribución impresionante a las necesidades energéticas de la India, ya que ayudará a abastecer a las empresas y hogares indios con energía barata y limpia", añadió el presidente ruso.