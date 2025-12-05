Putin y Modi pactan una alianza económica con la guerra de Ucrania en sus conversaciones

La jornada de este viernes, segunda y última de la visita de Putin a la India, se inició con la ofrenda del mandatario ruso al monumento conmemorativo al icono de la lucha no violenta de la India, mahatma Gandhi.

Putin depositó una corona de flores con la bandera rusa en el memorial de Raj Ghat.

Posteriormente, el presidente ruso se reunió con Modi en la Hyderabad House de la capital india. La víspera el primer ministro indio recibió a Putin en el aeropuerto a su llegada a Nueva Delhi y ambos líderes mantuvieron un primer encuentro en la residencia del mandatario asiático.

Tras un saludo inicial marcado por una gran expectación mediática, los dos mandatarios mantuvieron un breve encuentro ante la prensa en el que Modi trasladó a Putin que la India no mantiene una posición de neutralidad frente a la guerra de Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.

Anoche, en una entrevista con el canal indio India Today, Putin aseguró que está dispuesto a "liberar" el Donbás mediante una acción militar si Ucrania no retira sus tropas.

Este viernes, el presidente ruso aseguró que Rusia negocia una "declaración pacífica" conjunta con, entre otros, Estados Unidos, sobre la guerra de Ucrania.

La confirmación sigue a las impresiones compartidas este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú, comentó que el líder ruso había dado señales de querer poner final a la guerra, aunque advirtió de que no se había logrado un consenso definitivo.

Posteriormente, tras mantener un largo diálogo, Modi y Putin anunciaron el cierre de un programa de cooperación económica que se extenderá hasta 2030, una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones de EE.UU.

Modi confirmó que los equipos técnicos de Rusia y la India trabajan para cerrar "cuanto antes" un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú.

El objetivo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar.

Moscú y Nueva Delhi pactaron acuerdos en las áreas de migración, salud, transporte, mercado de fertilizantes o cooperación aduanera.

El ámbito energético, y especialmente el del combustible ruso, un sector muy afectado por las sanciones establecidas por Estados Unidos y la Unión Europea, también han estado en las conversaciones.

El presidente Putin aseguró que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India y que Rusia podrá continuar enviando combustible de manera "ininterrumpida" a la economía india.

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada "laguna de la refinería" una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.