Reconocimientos a abogada detenida en El Salvador dan "esperanza" de justicia, dice esposo

En diciembre de 2024, la activista fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

Además, López ha sido reconocida con al menos cuatro premios internacionales, tres de ellos otorgados en 2025 como el Premio por el Derecho a Defender Derechos, otorgado por la organización salvadoreña Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Embajada de Francia en El Salvador, la Fundación Acceso -una organización de derechos humanos en Centroamérica-, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Protection International (Protección Internacional).

"Los reconocimientos son una reafirmación del trabajo que Ruth ha realizado desde que comenzó a denunciar las graves violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos en el país", señaló en declaraciones compartidas a EFE este viernes por la reconocida organización Cristosal.

Benavides acotó que "esto definitivamente, para nosotros como familia, representa la solidaridad de la comunidad internacional que se preocupa por estos temas tan sensibles y nos brinda, ciertamente, esperanza de que en algún momento se hará justicia en el caso de Ruth y ella saldrá libre".

Apuntó que "el hecho que diferentes organizaciones a nivel mundial pongan su atención en el caso de Ruth y exijan como mínimo que se respeten los derechos humanos más básicos, como el debido proceso, es un respaldo para seguir luchando por su liberación".

López, acusada de enriquecimiento ilícito, cumplió el jueves 200 días encarcelada y en "total incomunicación", según denunciaron su familia y organizaciones no gubernamentales.

Su esposo criticó que el Estado salvadoreño no haya cumplido con las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre estas, permitir la visita de familia y abogados.

"Actualmente, las medidas cautelares emitidas por la CIDH no han sido cumplidos conforme a los estándares establecidos en la decisión de la Comisión. Sin embargo, creemos que siguen siendo un mecanismo que genera presión al Estado para que le garantice los derechos humanos y constitucionales de Ruth", apuntó.

Para Benavides la situación en El Salvador para defensores "es delicada", "en cuanto a la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales".

"En consecuencia, la situación para defensores de DDHH es de riesgo, puesto que toda denuncia o crítica es vista como contraria y peligrosa para la imagen del gobierno y puede tener como última consecuencia una detención arbitraria e ilegal, sin un debido proceso que genere expectativas de lograr una libertad a corto o mediano plazo", agregó.