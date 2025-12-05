Recuperan 23 cuerpos sin identificar de fosa común en un cementerio de Ciudad de México

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX) informó de los resultados tras ocho jornadas de trabajos, en las que se recuperaron 23 cuerpos en el Panteón Civil de Dolores, pendientes de identificar en un posterior "análisis genético, documental y de archivo".

El propósito es el de "generar hipótesis de identificación que permita, finalmente, la entrega digna a sus familias", destacó el Ministerio Público de Ciudad de México.

Este operativo contó con la participación de especialistas en arqueología, antropología física y criminalística, quienes realizaron la excavación forense de manera progresiva en la fosa número 26 del panteón.

Tras alcanzar los dos metros de profundidad, localizaron diversos restos humanos que "podrían provenir de hospitales, así como fragmentos, microfragmentos y astillas de elementos óseos".

"Los individuos recuperados fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para su análisis e integración con las hipótesis de identidad", detalló la FGJCDMX

En estos trabajos participaron equipos especializados de la Fiscalía capitalina, así como miembros de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Poder Judicial, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF).

Y están enmarcados en el Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, cuyo propósito es fortalecer los procesos de búsqueda, localización de personas desaparecidas, así como la identificación de personas fallecidas para "devolver su dignidad y posterior restitución a sus familiares bajo un enfoque de derechos humanos, verdad y justicia".