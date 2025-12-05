Reino Unido deportará a 60 repartidores en operación contra el empleo ilegal de migrantes

Los equipos de control migratorio arrestaron en siete días de redadas en noviembre a 171 repartidores en todo el país, de los cuales 60, de nacionalidades como china, india y bangladesí, quedaron detenidos para su expulsión del Reino Unido.

El ministerio indicó que ha reforzado la colaboración con las empresas Deliveroo, Just Eat y Uber Eats, a las que ahora facilita información sobre la cercanía de hoteles que alojan a solicitantes de asilo para ayudarles a detectar a repartidores sin derecho a trabajar.

A su vez, estas plataformas están intensificando los controles, incluyendo el reconocimiento facial, para evitar el uso ilícito de cuentas compartidas o identidades falsas.

En el Reino Unido, los solicitantes de asilo generalmente no pueden realizar trabajos remunerados durante sus primeros 12 meses en el país o hasta que se apruebe su solicitud.

El Gobierno laborista, en el poder desde julio de 2024, tramita asimismo nueva legislación que obligará a las compañías de la economía de plataformas a verificar el derecho a trabajar de sus empleados.

Las que incumplan las normas podrían enfrentarse a multas de 60.000 libras (unos 68.600 euros) por cada trabajador ilegal y, en casos graves o reincidentes, a penas de cárcel.

El secretario de Estado de Seguridad Fronteriza, Alex Norris, dijo que se quiere enviar "un mensaje claro: Si trabajas ilegalmente en este país, será detenido y expulsado".

"Endureceremos la normativa para frenar el empleo ilegal en el sector de reparto y erradicar esta criminalidad de nuestras comunidades", afirmó en un comunicado.

En el último año, el Reino Unido ha realizado 8.000 arrestos por trabajo no autorizado, un 63 % más que el ejercicio anterior, y ha expulsado a casi 50.000 personas sin derecho a residir en el país.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, que asumió el cargo en septiembre, tiene como prioridad combatir la inmigración ilegal y ha anunciado planes para acelerar las expulsiones y las deportaciones así como restringir el sistema de asilo para disuadir a los migrantes de venir a este país.