RTVE califica de "farsa" la votación de la UER que permite a Israel seguir en Eurovisión

López se manifestó en este sentido en un mensaje a través de la red social X, un día después de que RTVE anunciara la retirada de España de Eurovisión, lo que implica además que la corporación pública no emitirá la final del festival, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

"Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", criticó López.

Para el presidente de RTVE, el principal argumento esgrimido por la UER "ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora. Israel y su gobierno seguirán utilizando el festival como consideren oportuno".

"Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio", añadió López, quien censura además que en las últimas horas, la UER haya consentido "ataques muy graves" a RTVE, "calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado".

España decidió retirarse de Eurovisión después de que las votaciones celebradas ayer en Ginebra concluyeran con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo, tal como había acordado el Consejo de Administración de RTVE el pasado mes de septiembre si eso ocurría.

Junto a la corporación española, decidieron también salir sus homólogas de Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTV Slovenija) y Países Bajos (AVROTRÓS) , que además no emitirían la final ni la semifinal del próximo año, que se celebrará a mediados de mayo en Viena, la capital austríaca.

Islandia y Bélgica estaban pendientes de tomar una decisión, y hoy viernes, el director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, Jean-Paul Philippot, anunció que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso.

La radiotelevisión pública islandesa (RÚV) decidirá sobre la cuestión el próximo miércoles.