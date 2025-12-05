Rusia detiene a 11 gitanos en Siberia por estafar a participantes en la guerra en Ucrania

La Fiscalía regional estableció que un grupo de gitanos, de entre 25 y 47 años, buscaban a hombres solteros para ganarse su confianza y estafarlos.

Según la investigación judicial, los 11 acusados convencieron a las víctimas de alistarse en el Ejército para trabajar en la zona de la operaciones militares en Ucrania.

Para estafarlos consiguieron que varias de las víctimas se casaran con mujeres coludidas con ellos, que fueron finalmente detenidas.

Posteriormente, las esposas que además ahora tendrían una compensación monetaria ante la posible muerte de sus cónyuges, pudieron acceder a sus cuentas bancarias y robaron su dinero, unos 5 millones de rublos (casi 66.000 dólares)

Según el vídeo de la detención, algunos miembros del grupo criminal trataron de escapar.

Ocho de los acusados permanecerán en prisión preventiva hasta el 3 de febrero del próximo año, mientras que los tres restantes esperarán hasta mañana para su medida cautelar.