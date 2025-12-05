Rusia reitera apoyo a India para acceder como miembro permanente al Consejo de Seguridad

"Ambas partes instaron a una reforma integral del Consejo de Seguridad de la ONU para reflejar las realidades globales contemporáneas y hacerlo más representativo, eficaz y eficiente en el tratamiento de cuestiones de paz y seguridad internacionales. Rusia reiteró su firme apoyo a la membresía permanente de la India en un Consejo de Seguridad de la ONU reformado y ampliado", recogió un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores indio.

Nueva Delhi ha expresado en varias ocasiones su interés en formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de miembro permanente, un estatus que, actualmente, tienen Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido y que otorga a estas potencias poder de veto.

En el mismo sentido se han pronunciado otros líderes mundiales como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que consideró en julio "inaceptable" que ni la India ni Brasil formen parte del Consejo de Seguridad como miembros no permanentes.

La India, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia conforman el grupo de economías emergentes BRICS, que inicialmente se formó como una asociación económica, pero que ha adquirido relevancia como actor político alternativo al eje occidental en los últimos años.

Además, la India y Rusia también son parte de otros foros conjuntos como el G20 y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).