Rusia toma otra localidad al norte de Kostiantínivka, en Donetsk

"Las fuerzas de la agrupación Sur liberaron las localidades de Bezimianne y Klinove en la república popular de Donetsk", señala la nota castrense.

El pasado lunes Defensa ya había informado de la toma de Klinove, también al norte de Kostiantínivka y cerca del eje ferroviario Chasiv Yar-Kramatorsk.

Antes de la guerra, Kostiantínivka contaba con más de 60.000 habitantes, ahora, según medios ucranianos, la pueblan unas 6.000 personas.

En general la semana estuvo marcada por los combates en la ciudad de Mirnograd, finalmente cercada por las fuerzas rusas tras la caída de la vecina Pokrovsk, importante nudo logístico ucraniano y uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa durante el último año.

