'Sinners' lidera las nominaciones de los Critics Choice Awards con 17 candidaturas

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor filme, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como 'Marty Supreme', 'Sentimental Value' o 'Wicked: For Good'.

También sus directores, Ryan Coogler ('Sinners'), del Toro, Paul Anderson Thomas ('One Battle After Another') y Choé Zhao ('Hamnet') entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie ('Marty Supreme') y Joachim Trier ('Sentimental Value').

En la terna a mejor actor, la estrella de 'Sinners', Michael B. Jordan, se enfrentará a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'); Ethan Hawke ('Blue Moon'); George Clooney ('Jay Kelly'); Joel Edgerton ('Train Dreams'), el brasileño Wágner Moura ('The Secret Agent'); Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme').

Por su parte, en la carrera a mejor actriz destacan Jessie Buckley ('Hamnet'), Emma Stone ('Bugonia'), la revelación Chase Infiniti ('One Battle After Another'); Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'); Renate Reinsve ('Sentimental Value') y Amanda Seyfried ('The Testament of Ann Lee').

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, 'Wicked: For Good', la segunda parte del musical de fantasía sobre la historia de la Malvada Bruja del Oeste, recibió siete nominaciones. Entre ellas destaca la ausencia de su protagonista, Cynthia Erivo, en la categoría de mejor actriz, aunque su compañera Ariana Grande competirá nuevamente por el galardón a mejor intérprete de reparto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El puertorriqueño Benicio del Toro también se encuentra entre los optantes al premio a mejor actor de reparto por su interpretación en 'One Battle After Another', aunque no lo tendrá fácil al competir con su compañero de elenco Sean Penn, así como Jacob Elordi ('Frankenstein'); Paul Mescal ('Hamnet'), Adam Sandler ('Jay Kelly') o Stellan Skarsgard ('Sentimental Value').

En los apartados de televisión, los premios de la Crítica de Hollywood, considerados como uno de los termómetros en la carrera a los Óscar, el drama 'Adolescence' encabeza la lista con seis nominaciones, seguidos de 'Nobody Wants This', con cinco.