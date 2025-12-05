Suecia eliminará ayuda a Bolivia y otros países para priorizar apoyo a Ucrania

La decisión está vinculada con el aumento del apoyo económico a Ucrania, que en 2026 se incrementará en al menos 10.000 millones de coronas suecas (913 millones de euros), casi el 20 % del total de la ayuda sueca al desarrollo.

"Ucrania es la principal prioridad de la política exterior y de cooperación de Suecia. Hay que sacar el dinero de alguna parte para que cuadren los presupuestos", dijo hoy en rueda de prensa el ministro de Cooperación, Benjamin Dousa.

Dousa destacó que el giro en la política en ese área es el "mayor" en la historia de Suecia y defendió la necesidad de concentrar el apoyo sueco en menos países.

La eliminación de la ayuda afecta también a Tanzania, Mozambique, Liberia y Zimbabwe, países estos dos últimos donde Suecia cerrará además sus legaciones diplomáticas.

Según datos de la Agencia para la Cooperación Sueca, Bolivia recibió el año pasado en ese concepto 163,1 millones de coronas (algo más de 17 millones de dólares), mientras que el total de los cinco países afectados asciende a cerca de 2.150 millones (229 millones de dólares).

Dousa rechazó que la medida del Gobierno de derecha sueco sea comparable a los recortes en ese área impulsados por Estados Unidos.

"Seguiremos siendo un gran donante en el sistema humanitario, desde la ayuda a la prevención del sida a otras iniciativas sanitarias importantes, que literalmente salvan vidas humanas. Eso no se verá afectado por la decisión", dijo.