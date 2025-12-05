Supervivientes del Holocausto piden a Farage disculparse ante acusaciones de antisemitismo

"Como supervivientes del Holocausto, entendemos el peligro de las palabras de odio, porque hemos visto adónde conducen. Dejemos las cosas claras: elogiar a Hitler, burlarse de las cámaras de gas o lanzar insultos racistas no es una broma. Ni en un patio de colegio. Ni en ningún sitio", dicen en la misiva.

El grupo insta a Farage a mostrar "honestidad, reflexión y compromiso con la verdad" ante las acusaciones de varios de sus contemporáneos.

"¿Dijiste 'Hitler tenía razón' y 'gaséalos', imitando las cámaras de gas? ¿Sometiste a tus compañeros a abusos antisemitas? Si niegas haber dicho esas palabras, ¿estás diciendo que 20 antiguos compañeros y profesores mienten? Si lo dijiste, ahora es el momento de reconocer que te equivocaste y pedir perdón", afirman.

Los supervivientes concluyen: "Quienes aspiren a liderar nuestro país nunca deberían dividir a las personas por raza o religión. El odio antisemita no debe normalizarse. Ahora se trata de responsabilidad moral. La decisión es suya, señor Farage."

Entre los firmantes se encuentran Hedi Argent, que perdió a 27 miembros de su familia en el Holocausto, Simon Winston, que sobrevivió en un gueto y pasó el resto de la guerra escondido, y Anita Lasker-Wallfisch, superviviente de Auschwitz-Birkenau y Bergen-Belsen.

El resto son Janine Webber, Edith Jayne, Helen Aronson, Ruth Barnett, John Fieldsend, Susan Pollack, Hanneke Dye y Agnes Kaposi, según 'The Guardian'.

La carta se conoce después de que el periódico publicara en los últimos días declaraciones de más de veinte antiguos alumnos y maestros del prestigioso Dulwich College, en las que reconocían haber sufrido o presenciado comportamientos racistas o antisemitas de Farage en su etapa de estudiante.

Entre ellos, un compañero judío, Peter Ettedgui -actualmente, un conocido productor cinematográfico-, declaró que se le acercaba y decía "Hitler tenía razón" y "gaséalos", a veces acompañando la frase de un silbido para imitar las cámaras de gas.

Nigel Farage ha negado haber insultado a nadie por su raza "de manera maliciosa o cruel", aunque ha admitido que pudo haber hecho "bromas en el patio del colegio", en una época en la que, apuntó, "los estándares de comportamiento eran diferentes".

El político, cuyo partido lidera las encuestas de intención de voto en el Reino Unido, ha acusado además a cadenas como la BBC de hipocresía, al insistir en preguntarle sobre este asunto cuando en aquel momento también emitían programas que hoy serían cuestionables.

Estas acusaciones de antisemitismo podrían acabar siendo muy perjudiciales para el fundador del Partido del Brexit, quien, pese a defender políticas eurófobas y antiinmigración, siempre ha tratado de distanciarse de la ideología de extrema derecha en el Reino Unido.