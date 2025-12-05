Trump asegura llevarse "muy bien" con México y Canadá antes de reunión con líderes

Washington, 5 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que tiene muy buenas relaciones con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pocos antes de reunirse con ambos dentro del programa del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que serán anfitriones los tres países.