Trump invita a Sheinbaum a regresar a Washington para otra reunión

"Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva", declaró a la prensa sobre el encuentro a tres que tuvo con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en Washington.

Sheinbaum dijo que durante la reunión, que duró una hora, no hablaron sobre la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, un acuerdo que Trump pretende dejar expirar, pero aseguró que van a "seguir trabajando".

Según la presidenta, Trump considera que México "es un gran país, extraordinario", y reveló que la invitó a volver a la capital estadounidense.

"Sí, me invitó también a que viniera a Washington nuevamente, y ya acordaremos una fecha", dijo.

La mandataria ofreció estas declaraciones a la salida de un encuentro con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano de Washington después del sorteo.

Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta, fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, además de un grupo de música mariachi.

En redes sociales, Sheinbaum afirmó que la reunión con Trump y Carney fue "excelente" y que representó una "gran oportunidad que ofrece la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y para la buena relación entre ellos".

"Acordamos seguir trabajando juntos en temas comerciales con nuestros equipos", agregó. El encuentro se produce después de que Trump indicara el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

El republicano declaró que México y Canadá "se han aprovechado" económicamente de Estados Unidos.

A su llegada este viernes a la ceremonia del sorteo, Trump afirmó sin embargo que se lleva "muy bien" con Sheinbaum y Carney.