Trump y Sheinbaum coinciden por primera vez en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

Trump, Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, líderes de los tres países anfitriones del torneo deportivo, subieron al escenario y se situaron en diferentes podios para sacar las primeras balotas del sorteo.

La presidenta mexicana celebró que su país hará historia al convertirse en la única nación en acoger tres ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

"Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación", dijo Sheinbaum al comenzar el acto.

También recordó que los mexicanos disfrutan "del juego de pelota desde tiempos ancestrales", en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Por su parte, Trump dijo que sus primeros recuerdos de fútbol son de cuando era joven y que recuerda ver jugar al brasileño Pelé, "uno de los grandes".

El mandatario felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y celebró que han "batido récords" con la venta de las entradas, mucho antes de que empiece el torneo.

Los tres líderes de América del Norte coincidieron por primera vez en un mismo espacio en la ceremonia, tras la que se espera que sostengan reuniones bilaterales breves, aunque no se ha descartado la posibilidad de una conversación tripartita.

Al llegar a la alfombra roja de la ceremonia, Trump ya había adelantado que preveía verse con Sheinbaum y Canrey con quien dijo se lleva "muy bien".

"Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", declaró.

Este marca el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum, que tenían previsto reunirse durante la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, en una bilateral que no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Los diálogos de Washington ocurrirán después de que este miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones con su vecino después de que el mandatario republicano suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.