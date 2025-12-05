Un dron ucraniano impacta contra un rascacielos en la capital de Chechenia

Un dron ucraniano impactó contra un centro de negocios en la avenida de Kadírov, en Grozni (Chechenia, Rusia), el edificio forma parte del complejo comercial Grozni City y la torre atacada alberga la sede del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral, según el canal de Telegram Astra.

Las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto, ni siquiera se han hecho eco los medios oficiales.

Otros medios locales informan también de ataques contra una refinería de petróleo y un puerto en la región de Krasnodar.

Por su parte, las autoridades regionales de Bélgorod, aseguraron que en las últimas 24 horas Ucrania lanzó 80 drones contra dicho territorio fronterizo.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana que sus defensas antiaéreas habían derribado 41 drones ucranianos en cinco de sus regiones y la anexionada península de Crimea.

Debido al ataques con drones los aeropuertos de nueve ciudades del país -Samara, Ulianovsk, Penza, Kransnodar, Sochi, Mineralnie Vodi, Vladikavkaz, Grozni y Magás- suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.