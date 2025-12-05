Un juez permite la publicación de documentos judiciales sobre un caso de Epstein

El magistrado federal accedió a la divulgación al considerar que la ley aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre para hacer públicos los documentos relacionados con Epstein "modifica" la orden que los protegía como secretos.

Esta norma, que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los archivos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell que no estén clasificados.

El caso del gran jurado que ahora se ha permitido hacer público tuvo lugar entre 2005 y 2007 en relación a los presuntos abusos del pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida.

Entonces, se investigaban si el millonario había abusado de decenas de menores de edad después de que varias adolescentes contaran a la policía que habían sido contratadas para dar masajes sexuales al financiero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso se cerró tras un acuerdo con la Fiscalía en el que Epstein se declaró culpable solo de una víctima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No está claro qué documentos saldrán a la luz ni cuándo se harán públicos, ya que estos archivos estuvieron a disposición de los fiscales de Nueva York cuando en 2019 investigaron a Epstein por tráfico sexual.

A principios de este año otro juez rechazó una propuesta similar a la de hoy.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, donde esperaba el juicio por tráfico sexual.