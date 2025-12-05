Universidad lanza estrategia de Innovación Territorial para el desarrollo en Uruguay

La propuesta de la UTEC —que cuenta hoy con 3.580 estudiantes provenientes de 252 localidades de los 19 departamentos— pretende impulsar proyectos innovadores con impacto positivo en las diferentes comunidades del país sur+americano y potenciar las capacidades locales del mismo.

La directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento de UTEC, Alejandra Martínez, destacó que la estrategia permite "institucionalizar" más de una década de trabajo en el territorio, dando cuerpo y estructura a actividades que hoy impulsan más de 850 docentes distribuidos en los 19 departamentos de Uruguay.

Martínez subrayó que la innovación debe ser "situada y territorial", es decir, construida desde las realidades específicas de cada departamento y ciudad, reconociendo que "no es lo mismo innovar en Artigas (norte) que en Florida (sur)" y que las soluciones deben surgir de los propios actores locales.

La estrategia se apoya en una plataforma con tres instrumentos principales: oficinas de innovación con distintos énfasis regionales, fondos de innovación y emprendimiento, y la incubadora de UTEC, que funciona desde 2018 aunque fue en 2024 cuando comenzó el proceso formal de incubación.

Además, el acto también sirvió como presentación de la primera actividad del área de Innovación Pública de UTEC, desarrollada en alianza con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y que permitirá capacitar funcionarios públicos en el interior del país a partir del año próximo.

El director de la ENAP, Bruno Minchilli, señaló a la prensa que el objetivo es llegar a todo el territorio nacional con una formación útil y de impacto para la ciudadanía, y destacó que la UTEC es un actor natural para ese propósito por su presencia en todo el país y su papel clave en el desarrollo territorial.

También asistió al acto la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que destacó tras la presentación la relevancia del sistema académico uruguayo —Udelar, UTEC y UTU— como "aliado estratégico" para impulsar innovación aplicada en todo el país.

Cardona subrayó especialmente el programa de capacitación para la función pública entre la ENAP y la UTEC, cuyo objetivo es que los funcionarios del interior "hablen el mismo idioma" cuando se abordan temas de tecnología e innovación y puedan aplicarlos a desafíos concretos, "con foco en el apoyo a las mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), que representan alrededor del 95 % de las empresas en Uruguay".