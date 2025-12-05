Varios partidos de Bélgica critican que Israel participe en Eurovisión

La televisión pública francófona RTBF ha señalado que "en los próximos días" anunciará si envía un concursante a la próxima edición de Eurovisión, mientras que el canal público flamenco VRT ha señalado que acatará la decisión y difundirá el festival, decisión criticada por el sindicato socialista del grupo.

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se han retirado del concurso tras la decisión de la UER de mantener a Israel, que querían que fuera excluida por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

La noticia también ha suscitado numerosas críticas políticas en Bélgica entre partidos conservadores, socialistas, ecologistas y de izquierda, pero no ha habido aún reacción del Gobierno de coalición que lideran los nacionalistas flamencos.

En la región Flandes, los socialdemócratas de Vooruit, los conservadores CD&V y los ecologistas Groen han criticado la decisión, como también lo han hecho en Valonia el Partido Socialista, la izquierda radical del PTB y los medioambientalistas de Ecolo, con calificativos como "inaceptable" en el caso de los progresistas o "ridículo" por parte de los conservadores.

"Incomprensión total ante la decisión de la UER de permitir a Israel participar en Eurovisión 2026. ¿Derecho internacional pisoteado, población hambrienta, 67.000 muertos, genocidio? ¿Qué más hace falta? Corresponde a la RTBF expresar su rechazo, como lo han hecho España, Países Bajos e Irlanda", comentó en la red Bluesky la exministra y diputada ecologista Bénédicte Linard.

En una reunión de la asamblea general de la UER celebrada este jueves en Ginebra, los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Las reformas aprobadas por una amplia mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones, consisten en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y secundó que no era necesario votar sobre Israel, lo que provocó la retirada inmediata de los citados países.