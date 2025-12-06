Ascienden a tres los muertos por explosión de carro bomba en México, Fiscalía ya indaga

En redes sociales, la entidad relató que los eventos ocurrieron en la mañana de este sábado, alrededor de las 11:40 hora local (17:40 GMT), cuando un vehículo, con una persona adentro, explotó sobre la avenida Rayón, en la colonia centro de esa localidad.

"En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más", señaló la FGR.

Asimismo, dijo que inició las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos a través del envío de peritos especializados en explosivos.

Más temprano, el gobierno de Michoacán confirmó que la explosión ocurrió a menos de cien metros de la alcaldía de Coahuayana, un municipio dedicado principalmente a la pesca y a la producción de plátano y papaya.

La Fiscalía General del Estado (FGE) está por determinar si las personas que murieron o los heridos son pobladores o integrantes de la Policía Comunitaria, la cual realiza funciones de seguridad pública pero no cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno de Michoacán.

La explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles, varios con locales comerciales, así como en una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias 'El Comandante Teto', identificado como un exintegrante de los grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cartel del narcotráfico denominado 'los Caballeros Templarios'.

El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Suramérica.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.